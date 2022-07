Villaurbana

La Casa Museo del Pane di Villaurbana ospiterà una nuova tappa del percorso tracciato dal Geoportale della cultura alimentare, che porta per la prima volta in Sardegna il progetto partito dalla Basilicata. “Il patrimonio immateriale alimentare: il pane artigianale del Campidano”, questo è il titolo della conferenza in programma per domani – giovedì 14 luglio – alle 19.30 nel cortile esterno della Casa del Pane. L’incontro sarà anche l’occasione per raccontare e condividere il patrimonio immateriale legato alla cultura alimentare della Sardegna, con un focus particolare sui saperi e le tecniche della lavorazione dei tradizionali pani sardi.

Villaurbana dal 2002 fa parte delle “Città del pane”, il circuito nazionale per la valorizzazione del pane casalingo. Qui sono famosi i pani quotidiani, di pasta dura – prezzida e tureddu – e soffici –moddixina e lada – ma anche le forme decorate e cerimoniali. La conferenza dunque nasce dalla volontà di tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale come memoria collettiva che identifica un territorio e come strumento per creare condivisione, fare comunità.

Ad aprire i lavori, i saluti di Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana, e di Vincenzo Santoro, responsabile del Dipartimento cultura e turismo dell’Anci, che modererà l’intero incontro. La relazione di Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale spiegherà l’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale in qualità di genius loci identificativo di ogni territorio.

A seguire, Angelo Boscarino porrà l’attenzione sull’obiettivo di estendere il progetto pilota della Regione Basilicata su altri territori nazionali che necessitano di una maggiore visibilità per creare reti dallo spirito comunitario e avviare progetti di valorizzazione.

Vincenzo Santoro seguirà con l’intervento dal titolo “I Comuni e la valorizzazione del patrimonio immateriale” e darà inizio alla seconda parte della conferenza. Giovanni Antonio Farris, presidente dell’Accademia sarda del lievito madre e già professore ordinario di Microbiologia dei prodotti alimentari all’Università di Sassari, parlerà della panificazione in Sardegna, la regione con il più alto numero di tipi di pane tradizionali, sia da tavola che cerimoniali.

La rinnovata attenzione dei consumatori su produzione e consumi sani e naturali sta portando a una riscoperta delle cosiddette filiere corte, dove coltivazione e trasformazione sono legate a uno specifico territorio. Solo garantendo questo forte legame con il territorio il pane continuerà a svolgere non solo la sua funzione alimentare, ma anche quel ruolo sociale che lo ha caratterizzato fin dai tempi antichi.

Chiuderà la conferenza Alessandra Guigoni, antropologa culturale e rappresentante dell’AIC (Accademia Italiana della Cucina) con l’intervento “Pane di Sardegna e pane di Villaurbana: alimento, elemento simbolico, patrimonio culturale, attrattore turistico-esperienziale”. Spiegherà come la cultura del pane di Villaurbana, con più di 60 tipologie, abbia fatto del paese una delle capitali europee del pane. Nel 2022 è stata presentata istanza per far diventare il pane di Villaurbana “Prodotto Agroalimentare Tradizionale” (PAT) al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Un’azione molto importante per la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio, che può facilmente essere connesso anche al turismo gastronomico e culturale.

Al termine della conferenza saranno proiettati tre video di micronarrazione del Geoportale e si potrà assistere ad una dimostrazione sulla panificazione tradizionale cui seguirà una degustazione di ricette tipiche a base di pane a cura dell’associazione turistica Pro loco di Villaurbana.

Nato con Expo2015 come progetto pilota del Ministero della Cultura, il Geoportale della cultura alimentare riunisce in un’unica identità digitale gli archivi documentali presenti sul territorio nazionale connessi al cibo, con lo scopo di contribuire allo sviluppo dei territori su base turistico-culturale. Lo sviluppo del progetto è affidato all’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che opera condividendo i valori della Convenzione UNESCO 2003 sui beni immateriali come patrimonio dell’umanità, ed è finanziato dal Programma operativo nazionale “Cultura e Sviluppo”.

Oggi i beni culturali immateriali, e in particolare quelli demoetnoantropologici, sono considerati un patrimonio fondamentale non solo per la conoscenza e la storia dell’uomo ma anche come contributo alla crescita economica, in quanto vitale giacimento per lo sviluppo dei territori: nel cibo si rispecchiano le identità dei popoli, i loro prodotti, saperi e tradizioni.

