Il Palio dell’Assunta a Siena: ancora un po’ di Oristanese in piazza del Campo

Oristano

Questa sera tornano protagonisti la cavalla Abbasantesa e i fantini legati al Guilcier e al Montiferru

Si corre questa sera a Siena il Palio dell’Assunta e – come per l’appuntamento dello scorso 2 luglio – anche oggi in piazza del Campo l’oristanese sarà rappresentato.

Ancora in pista la cavalla Abbasantesa, una baia di 7 anni di Mark Harris Getty, allevata da Nicola Dessì nel paese del Guilcier dalla quale prende il nome. La cavalla, al suo secondo palio, correrà per la contrada della Giraffa, montata da Giovanni Atzeni, detto “Tittia”, il fantino sardo-tedesco che ha conquistato il Palio della Madonna di Provenzano, quinta vittoria consecutiva a Siena.

“Grande l’emozione ci attende stasera in occasione del Palio dell’Assunta a Siena”, si legge in un post pubblico del Comune di Abbasanta. “Abbasantesa con il fantino Tittia correranno con la Contrada della Giraffa. Un emozione condivisa in particolar modo con il nostro concittadino Nicola Dessi che ha allevato Abbasantesa”.

Per la contrada del Drago correrà fantino Andrea Coghe, noto come detto “Tempesta” e figlio d’arte: il padre è il fantino originario di Norbello Massimino. Coghe monterà il baio di 9 anni “Vitzichesu” allevato da Francesco Pala a Bitti. Coghe e la contrada del Drago hanno vinto la prova generale della corsa svolta oggi, dopo aver vinto la prima e la seconda prova.

In sella a Schietta”, una baia 12 anni, allevata da Antonello Puddu a Bolotana, il fantino di Santu Lussurgiu Sebastiano Murtas detto “Grandine”, alla sua undicesima presenza in piazza del Campo. Murtas correrà per la contrada della Tartuca.

I cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico alle 19, per dare inizio alla corsa.

La diretta televisiva e online del tradizionale appuntamento senese sarà su La7.

Mercoledì, 16 agosto 2023