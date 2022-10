Il padrone muore in un incidente stradale, sos per 2 gatti e 1 cane a Radio Zampetta Sarda

MUORE IL PADRONE DI INCIDENTE STRADALE, AL VIA UNA RACCOLTA FONDI PER 3 PELOSETTI IN CERCA DI UNA FAMIGLIA.

Ciao a tutti, vi scriviamo per raccontarvi un po’ la nostra storia.. Io Mocho ero un rottame di una clinica veterinaria e sono stato adottato quando avevo un anno, adesso ne ho 9 , io Strens ho scelto da solo il mio padrone e sono entrato a casa sua quando avevo pochi mesi e da quel giorno non sono più uscito adesso ho due anni , e io Zorro quando sono stato salvato ero nella pancia della mia mamma , avevo tanta paura di non poter conoscere il mondo, per fortuna la mia mamma è stata salvata e così ho potuto conoscere l’ amore di una famiglia che mi ha adottato quando avevo 3 mesi, devo compiere 3 anni a marzo.

Eravamo gli animali più felici del mondo fino a Domenica 2 Ottobre 2022 .. Il nostro Papà Nicola è uscito per delle commissioni ma purtroppo è rimasto vittima di un incidente stradale mortale. Ci sentiamo così soli adesso , non abbiamo nessuno che si può prendere cura di noi, abbiamo sentito anche che non possiamo stare per molto tempo qui . Zia Giulia e zia Pina ci hanno detto che ci sarebbe solo la possibilità di fare le ultime visite e partire fuori Sardegna , ma noi non abbiamo tutti quei soldi, vorremo quindi chiedere a voi, se ci potete aiutare ad avere un altra possibilità per sentirci dinuovo protetti e amati come lo eravamo fino a poco tempo fa.

– Postepay evolution intestato a Carboni Giulia :

IT46G3608105138242258542269

– Banco di Sardegna intestato a Carboni Giulia;

IT72V0101585560000070753537

