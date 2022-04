Il padel sbarca a Uta, polo sportivo di San Leone tutto nuovo: “C’è anche la pista di pattinaggio”

Il padel sbarca a Uta, due nuovi campi nel polo sportivo di San Leone grazie al progetto da 400mila euro inserito nel Piano urbano strategico della Città Metropolitana. Previsti, inoltre, l’implementazione dei servizi presenti nell’area che oggi vede la presenza di due campi da tennis. Oltre alla manutenzione straordinaria di questi ultimi, saranno costruiti due nuovi campi da padel, realizzati tutti i camminamenti interni e le aree comuni transitabili e carrabili, che in futuro potranno essere utilizzati per il ristoro. Verrà riallestito il campo da basket, in passato teatro di tornei estivi, oltre alla totale rivisitazione delle recinzioni degli impianti idraulici ed elettrici, compreso l’efficientamento energetico. Ci sarà anche un campo da bocce. Il sindaco Giacomo Porcu conferma tutto il progetto: “Sarà un centro polisportivo di particolare importanza per tutta la città metropolitana, in grado di accogliere sportivi dall’intero territorio e di tutte le età, vista la vasta gamma di offerta. Si va dagli sport rotellistici, al basket, per arrivare allo sport “del momento, come il padel, passando dal tennis, che a livello italiano sta vivendo una stagione importante con i suoi giovani campioni. Anche in questo caso, come per il centro Bascus Argius, il segreto del successo passerà dalla massima inclusione per famiglie, sportivi e non per favorire una sana attività all’ aria aperta e accrescere senso di Comunità e socializzazione. Uta da vivere 7 giorni su 7, ad ogni ora e per tutte le età. Questo è il sogno che vogliamo realizzare”. L’assessore comunale allo Sport Andrea Onali aggiunge: “Con la riqualificazione del centro sportivo San Leone si restituisce alla cittadinanza una struttura polifunzionale capace di ampliare le discipline sportive nel nostro paese e manutenzionare quelle già presenti all’interno del polo sportivo. Un intervento iniziato con la realizzazione della nuova pista di pattinaggio, che a breve verrà inaugurata, e che proseguirà con questo importante finanziamento della città metropolitana. Sono felice di quanto fatto in questi anni per le strutture sportive e per lo sport in generale, risultati che ci danno la forza di continuare la strada intrapresa , quella di fare parlare i fatti”.