Un altro disagio è legato alla necessità di “posizionamento di un catetere vescicale per cui è necessaria la prescrizione dell’urologo di cui, ovviamente, non si ha disponibilità “.

Da qui la richiesta del riconoscimento della professionalità degli infermieri che, ricorda il Nursind, “vantano una comprovata e consolidata esperienza, competenza e professionalità che non possono essere sminuite dal servizio farmaceutico e dall’assessorato alla Sanità”. A titolo di esempio il Nursind cita “la valutazione e la scelta dei presidi e medicazioni avanzate e non, per la medicazione delle lesioni cutanee, per cui la prescrizione deve provenire dai medici di medicina di base o specialisti, spesso assenti o non a conoscenza del caso”.

Carenze importanti di cui evidentemente non tiene conto l’ipotesi di “procedura per la richiesta e consegna dei farmaci presso il servizio farmaceutico territoriale, che prevede la compilazione del modulo di richiesta da parte del medico o dello specialista”. Una procedura che, se applicata, è destinata a causare ulteriori disagi. Da aggiungere, segnala ancora il Nursind che “la Farmacia Territoriale è sprovvista di gran parte di farmaci e presidi compresi guanti e siringhe che, loro malgrado, i pazienti sono costretti a comprare a proprie spese”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail