Il nuovo treno Blues ancora in ritardo sulla Oristano-Cagliari: oggi una trentina di minuti

Oristano

Le lamentele dei passeggeri

Il treno è nuovo, ma i ritardi sono vecchi e purtroppo, restano. Stamane altri trenta minuti per il convoglio delle 6.30 sulla tratta Oristano-Cagliari.

Più che giustificare le proteste dei numerosi pendolari che utilizzano il treno e raggiungono Cagliari impegnati col lavoro, con la scuola se non quando con incombenze di carattere sanitario. Nessuna giustificazione da Trenitalia ai viaggiatori che devono subire in silenzio.

Si pensava nei giorni scorsi che con l’arrivo dei nuovi treni Blues (in servizio i primi due, ma ne sono stati annunciati una decina) la situazione migliorasse. Sicuramente così è stato in termini di capienza, ma sul fronte della puntualità ancora no.

Martedì, 14 marzo 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano