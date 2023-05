Il nuovo sindaco di Modolo già al lavoro: giunta confermata

Modolo

Primi impegni

Non ha perso tempo e subito dopo i festeggiamenti per la vittoria, ha riunito il gruppo dei sette consiglieri eletti nella sua lista per concordare le prime decisioni operative.

“Dobbiamo subito metterci al lavoro, i problemi del paese non possono aspettare”, spiega il nuovo sindaco di Modolo, Giovanni Maria Milia, già assessore nell’amministrazione uscente.

Nella nuova giunta ci saranno solo assessori tecnici, gli stessi della giunta uscente, il cui operato è stato premiato dagli elettori.

L’ex sindaco Omar Hassan ricoprirà l’incarico di vicesindaco. In continuità con la precedente amministrazione anche gli impegni della nuova squadra come le misure finalizzate a arginare lo spopolamento del paese, il più piccolo della Planargia e uno dei più piccoli in Sardegna.

“Confermeremo alcuni servizi, come quello, molto apprezzato e perfino copiato da altri comuni, per il trasporto degli anziani verso le strutture sanitarie. Un servizio che pensiamo di potenziare, per consentire ai nostri cittadini più anziani di essere accompagnati anche a fare la spesa a Bosa”, afferma Milia.

Un altro impegno della nuova giunta sarà rivolto a consentire la estensione del wifi in tutto il territorio comunale, indispensabile anche per consentire il lavoro da casa per chi ne ha bisogno. “Puntiamo inoltre ad approvare entro l’anno il nuovo piano particolareggiato del centro storico, considerato che il vecchio è scaduto – spiega ancora Milia – Uno strumento indispensabile per consentire l’adeguamenti delle abitazioni a chi desidera venire a vivere a Modolo”. Un borgo piccolo, il più piccolo per estensione territoriale in Sardegna, ma davvero molto bello, con le sue campagne rigogliose e con il mare a due passi. Apprezzato per la cura del suo centro abitato e per la sua tranquillità.

“L’anno scorso abbiamo avuto 20 nuovi residenti”, afferma ancora Milia, “e non è escluso che altri ne arrivino, grazie anche agli incentivi destinati al ripopolamento dei piccoli centri dell’isola”.

Il primo consiglio comunale di Modolo sarà convocato per il prossimo 4 giugno.

Lunedì, 29 maggio 2023