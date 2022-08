Il nuovo esilarante spettacolo della compagnia Barbariciridicoli sul palco di Tadasuni

L’ingresso è gratuito e gode del contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dell’amministrazione comunale di Tadasuni.

Con questo nuovo appuntamento, si afferma ancora di più l’impegno dei Barbariciridicoli a portare nelle piazze dei piccoli centri della Sardegna un’offerta culturale che tramite lo strumento del teatro propone e presenta spunti di riflessione su tematiche attuali.

Venerdì 26 agosto 2022

Prosegue il tour del gruppo comico teatrale Barbariciridicoli. Dopo il successo a Sennariolo, ora gli attori fanno tappa a Tadasuni per portare in scena la commedia Riuscirà Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla signorina Vera Passera?, il nuovo esilarante spettacolo della compagnia, che ha come interpreti Mattea Cherubini, Letizia Marras, Sebastiano Mastino e Roberto Piredda, diretti dal regista Tino Belloni. Appuntamento per domani – 27 agosto – in piazza Chiesa di Santa Croce alle 21. Non si riderà soltanto, la pièce sarà un’occasione per riflettere su un tema importante, quello della transizione di genere. Lo spettacolo si colloca sul filone ormai collaudato del bilinguismo, come gran parte dell’offerta culturale che da sempre caratterizza il cartellone dei Barariciridicoli. E come per ogni appuntamento della compagnia, sarà seguito dal momento “Gli artisti si raccontano” nel quale gli attori, abbattendo la quarta parete, si confronteranno con il pubblico.Il regista Tino Belloni spiega la nuova commedia che sarà portata domani a Tadasuni: “È frutto della consolidata palestra drammaturgica a cui lavoriamo quasi sempre in modo collettivo, a partire dalle improvvisazioni degli attori su temi, situazioni e personaggi attinti dalla realtà e dall’immaginario della Sardegna contemporanea”. “Nello spettacolo – prosegue il regista – viene affrontato un tema importante e di attualità quale quello della transizione di genere, trattato qui in modo scanzonato e umoristico, ma naturalmente rispettoso. Protagonista assoluto è una “maschera”, il personaggio digià presente nella commedia, figura bonaria di pastore ignorante e antiquato, con una accentuata inclinazione al maschilismo e una dotazione genitale evidentemente sproporzionata, che sarà interpretato con grande ironia da un’attrice donna, Mattea Cherubini”. “Il buffo personaggio, dopo adeguato addestramento digitale, verrà qui alle prese con un avvenente e prorompente personaggio conosciuto in chat, la signorina, che con altrettanta ironia e simmetrico rovesciamento di ruoli sarà interpretato da un attore maschio, Sebastiano Mastino”, conclude il regista.

Fonte: Link Oristano