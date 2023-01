Tre ore al giorno e 7.500 euro al mese di stipendio, bonus esclusi: ma i medici di base protestano per il troppo lavoro, fanno barricate contro l’innalzamento della soglia massima di pazienti da 1.500 a 1.800 e annunciano battaglia contro l’aumento delle ore lavorative e chiedono aiuti e sgravi perché, dicono, ogni studio medico è una piccola azienda. Succede in tutta Italia, nel 2023, e succede anche in Sardegna, dove i medici di famiglia hanno anche rifiutato di fare i vaccini anti Covid ai loro pazienti nonostante i 10 euro a siringa garantiti dopo lunghe trattative con la Regione.

Quello dello stipendio dei medici di famiglia è un tema spesso avvolto dal mistero, una sorta di tabù. A ragione, secondo i più maligni, viste le ore di lavoro incredibilmente inferiori a qualunque altra professione, persino alle 18 ore settimanali dei prof di Medie e Superiori. Ma, stando alle ultime tabelle, il medico di base percepisce 70 euro lordi per ogni paziente se ha meno di 500 assistiti, 35 se i pazienti sono più numerosi. Il massimale, quello che si vuole portare a 1.800, è attualmente a 1.500 pazienti, il che consente di guadagnare 7.500 euro al mese più i bonus, per esempio le vaccinazioni (dai 6 ai 10 euro per quelli antinfluenzali, 10 euro per gli anticovid e ben 28 euro se si va a domicilio), i tamponi, 18 euro a test, stessa cifra per le visite a domicilio o nelle case di riposo, certificati che pur essendo obbligatori vengono pagati dai 30 ai 50 euro direttamente dai pazienti. E poi la maggiorazione per gli assistiti over 75 e la reperibilità notturna possono far lievitare lo stipendio fino a 10mila e passa euro al mese.

Di norma, il medico di base con 1500 assistiti lavora tre ore al giorno per 5 giorni alla settimana, con 1000 assistiti 10 ore a settimana e con 500 assistiti 5 ore a settimana. A questi orari vanno aggiunti la reperibilità (pagata a parte) e le visite domiciliari, anche queste con compenso aggiuntivo a carico del paziente.

L'articolo Il no dei medici di base all’aumento dei pazienti: ecco quanto lavorano e i loro stipendi proviene da Casteddu On line.