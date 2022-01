“La crociera è una vacanza che ci è sempre piaciuta”, continua il pescatore di Cabras. “Quando io e mia moglie ci siamo sposati, nel 2001, siamo andati in crociera in Grecia e Turchia, partendo da Venezia. Abbiamo deciso di ripetere quell’esperienza nel 2012. Purtroppo siamo stati sfortunatissimi”.

“Stavamo andando al ristorante, poi l’impatto. Inizialmente”, ricorda Casula, “ho pensato a una collisione con un’altra nave. Non potevo credere che la Concordia fosse finita contro degli scogli. La nave si è subito inclinata, tremava tutto, era come un terremoto. Dopo un po’ si è raddrizzata e poi si è inclinata di nuovo, ma dall’altra parte, e in seguito è mancata la luce”.

“È stata una brutta avventura”, esordisce Stefano Casula, “lavoro in mare e mai mi sarei aspettato un incidente tanto grave per una nave così grande”.

Fonte: Link Oristano

