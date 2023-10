Il municipio di Cabras si colora di rosa per la campagna contro il tumore al seno

Sociale Sostegno all'iniziativa dell'Associazione ricerca sul cancro

Cabras

Sostegno all’iniziativa dell’Associazione ricerca sul cancro

Cabras aderisce alla campagna nastro rosa AIRC 2023 e fino al 31 ottobre il municipio di piazza Eleonora sarà illuminato da una luce rosa per sensibilizzare verso l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

“Aderiamo all’iniziativa di Airc per sensibilizzare verso un problema che accomuna ancora troppe donne, per sconfiggere il quale occorre innalzare l’accesso ai controlli preventivi. L’assistenza sanitaria sarda deve tornare ad essere un diritto concreto alla salute delle persone e per questo è necessario il recupero della qualità dei servizi offerti a livello locale, provinciale e regionale” ha affermato il Sindaco Andrea Abis.

Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Fin da giovani è fondamentale conoscere il proprio corpo per poter prevenire la malattia oncologica. Si tratta del primo passo per difendersi dal tumore del seno.

“Solo attraverso la prevenzione si può avere garanzia di vincere la battaglia contro la malattia – ha detto l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Assistenziali Laura Celletti -. Un sano stile di vita e un’attenta conoscenza dei segnali inviati dal proprio corpo sono un’ottima base per evitare le pesanti ripercussioni della malattia. Fare prevenzione salva la vita”.

Martedì, 3 ottobre 2023

commenta