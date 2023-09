Il mondo dell’artigianato artistico chiede aiuto alla Regione: “Più formazione e investimenti sui punti vendita”

Mogoro

Stamane a Mogoro si sono ritrovati operatori e associazioni di categoria. Presente anche l’assessore Chessa

Un aiuto dalla Regione nella formazione degli operatori; nuovi punti Isola sparsi per il territorio per promuovere l’esposizione e la vendita dei prodotti d’artigianato sardo; e ancora più attenzione sul fronte della comunicazione. Sono le richieste avanzate stamane, a Mogoro, dagli artigiani che hanno partecipato a un incontro per fare il punto sulla situazione del settore, insieme all’assessore regionale del Turismo e dell’Artigianato, Gianni Chessa, e alle associazioni di categoria.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti che hanno accompagnto la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, che si chiuderà domani, domenica 17 settembre. Erano presenti una quarantina di operatori dell’artigianato artistico giunti per l’occasione nel centro del Parte Montis.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Mogoro Donato Cau. sono intervenuti Marina Manconi (Ente bilaterale Artigianato Sardegna), Francesco Porcu (Cna), Daniele Serra (Confartigianato Imprese) e Ignazio Schirru (Casartigiani Sardegna).

Alle richieste avanzate dagli artigiani ha risposto l’assessore regionale Chessa, che fra l’altro ha annunciato l’intenzione di lavorare alla riapertura del punto Isola di Cagliari, nel rione di Castello. L’esponente della Giunta regionale si è poi complimentato per l’organizzazione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna e si è reso disponibile a individuare nuove risorse per far crescere ulteriormente l’importante esposizione estiva.