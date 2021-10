Torre Grande

Successi per de Ramecourt e Moroz. Podio per l’italiano Pianosi

Si è chiuso con la vittoria del francese Theo de Ramecourt, tra gli uomini, e dell’americana Daniela Moroz, tra le donne, il Mondiale Formula Kite di Torre Grande, appuntamento clou dell’Open Water Challenge 2021.

Sul podio maschile c’è anche un po’ di Italia, con il terzo posto conquistato da Riccardo Pianosi. Secondo invece il francese Axel Mazella.

Nella classifica femminile, alle spalle di Moroz si sono classificate l’inglese Ellie Aldridge e la francese Lauriane Nolot.

A Torre Grande per la prima volta gli atleti professionisti hanno gareggiato seguendo il format previsto per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Durante l’ultima giornata di regate il campo gara è stato spostato diverse volte a causa della variazione del maestrale. Gli atleti hanno gareggiato a poche centinaia di metri dalla spiaggia e per gli spettatori si è trattato di un vero e proprio spettacolo.

Sono state 83 le partenze registrate durante le due giornate finali della manifestazione. Da Torre Grande la grande famiglia del Formula Kite World Championship si sposterà alle Canarie per la finalissima, in programma a novembre.

“La nostra associazione è onorata di aver organizzato e ospitato il Formula Kite World Championship”, ha commentato il presidente di Eolo Beach Sports Sebastiano Cau, “questa manifestazione premia l’attività quasi trentennale dei nostri tesserati e collaboratori. Sono orgoglioso del lavoro svolto, del risultato ottenuto e auguro agli atleti provenienti da tutte le nazioni di raggiungere il grande obiettivo delle Olimpiadi”.

“Siamo felicissimi per questo Mondiale appena concluso”, ha aggiunto l’organizzatore dell’Open Water Challenge Eddy Piana, “siamo orgogliosi ed entusiasti per aver fatto conoscere Oristano al resto del mondo. Molti atleti hanno apprezzato il nostro mare e le condizioni ideali per praticare il kite, probabilmente in tanti potrebbero scegliere Torre Grande per gli allenamenti invernali. Si lavora già all’edizione dell’Open Water Challenge 2022 e proseguiremo il nostro lavoro in acqua e nelle diverse attività in spiaggia ed in mare che ospitiamo da Eolo. Ringrazio tutto il team di lavoro che in questi mesi ed in questi giorni ha lavorato senza sosta alla realizzazione di questo importante traguardo mondiale”.