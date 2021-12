Il giovane lancia un appello: “Lo scooter me l’aveva regalato mio nonno un anno e mezzo fa, l’aveva pagato 6700 euro, oggi ne varrà 3500. Chiunque lo veda o abbia notizie utili mi chiami in qualunque momento al +393497984410”.

È ritornato a casa dopo una dura giornata di lavoro e, come sempre, ha parcheggiato il suo scooter, un Honda SH 300, targato EP 86166, sotto i portici di via Aresu, nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu. Qualche ora fa, però, Stefano Mascia, rider 21enne, ha trovato lo spiazzo vuoto: “C’era solo il casco. Sicuramente hanno trovato il cancello aperto e non hanno avuto difficoltà a rubarmi lo scooter, anche perché non aveva antifurto o lucchetto, visto che accanto ce ne sono sempre altri tre e nessuno ha mai toccato nulla”. Stavolta, però, è andata male: “Stavo per andare al lavoro, ora dovrò restare fermo”.

