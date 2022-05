Il ministro Franceschini al compleanno del Martini: la storica scuola di Cagliari compie 160 anni

Il Martini, la storica scuola della città compie 160 anni. E oggi per le celebrazioni presenti il sindaco Paolo Truzzu e il ministro della Cultura Dario Franceschini. “Un amico di Cagliari perché anche grazie a lui è stato sbloccato il Porto Canale e perché ha fortemente voluto il riconoscimento nazionale del nostro museo archeologico”, ha dichiarato il sindaco, “anche oggi si è mostrato attento alla città e ha condiviso la nostra visione e proposta di ricongiungimento con il mare, attraverso la costruzione di nuovi spazi pubblici e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale.

Una mattinata bella e coinvolgente grazie anche agli interventi degli alunni, con i quali abbiamo potuto affrontare i temi dell’Anfiteatro, del grande parco archeologico di Tuvixeddu e degli altri siti che raccontano la nostra storia millenaria.

Come amministrazione non ci siamo tirati indietro alle sfide di riapertura di queste bellezze chiuse e bloccate da troppo tempo, e per questo ho raccontato come insieme all’università di Cagliari e alla sovraintendenza stiamo collaborando per ridare luce ai luoghi simbolo della città e perché possano ritornare a vivere e possano essere godibili dai cagliaritani e dai turisti”.