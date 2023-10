Il ministro Calderone promuove Truzzu per la Regione, il sindaco si candida: “Sono a disposizione”. Nella kermesse di Fdi al Lido, nel giorno in cui Giorgia Meloni si prende una pausa per stare insieme alla figlia, arriva il via libera per la candidatura di Paolo Truzzu a governatore della Sardegna. “Ha tutti i requisiti”, assicura il ministro, e ora il sindaco di Cagliari diventa il favorito per succedere a Christian Solinas, non proprio un alleato visti i rapporti difficili tra i due negli ultimi anni. Ora a decidere sarà il tavolo nazionale del centrodestra: bisognerà capire quale partito dovrà dire l’ultima parola sulla Sardegna. la Lega insiste per Solinas, Fdi ufficializza il nome di Truzzu già fatto da Lollobrigida a Roma. Mentre nel caso fosse Forza Italia ad assicurarsi la leadership in Sardegna, i nomi più quotati sarebbero Alessandra Zedda e Pietro Pittalis.