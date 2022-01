Il Ministero avvisa: “Il tuo Green pass scade il 1° febbraio”. Ma prenotare il vaccino è difficile

Oristano Molte persone rischiano di rimanere senza certificato, dopo la riduzione del periodo di validità

A partire da martedì 1° febbraio il Green pass rafforzato sarà valido soltanto per sei mesi e non più per nove. In questi giorni, anche nell’Oristanese, tante persone che avevano completato il ciclo vaccinale primario anti-Covid tra giugno e agosto ma non hanno ancora ricevuto la terza dose sono stati allertate via sms dal Ministero della Salute sull’imminente scadenza della certificazione verde. Molti ritardatari, presi alla sprovvista, si sono subito collegati al portale delle vaccinazioni, alla ricerca del primo appuntamento utile. C’è chi, proprio oggi, intorno alle 12.15 ha provato a prenotare la terza dose all’hub di Oristano e si è spaventato perché la prima disponibilità segnalata era per mercoledì 16 febbraio. A un altro utente che ha provato poco più tardi è invece comparso uno slot libero per il 10 febbraio. Probabilmente il sistema tiene conto di vari fattori, come l’intervallo tra seconda e terza dose, o magari nel frattempo si era liberato qualche posto perché altri sono riusciti ad anticipare la vaccinazione.

Per effetto della nuova scadenza della certificazione verde, i ritardatari potrebbero dunque ritrovarsi scoperti per qualche tempo, anche per settimane. E anche chi decide di recarsi negli hub fuori provincia, a Sorgono, San Gavino Monreale, Macomer – come testimonia una simulazione fatta questa mattina – è costretto ad aspettare. Bisogna però sottolineare che tanti comuni dell’Oristanese hanno organizzato e stanno continuando a programmare giornate vaccinali nei propri territori, per venire incontro alle esigenze dei residenti, specialmente gli anziani e chi non può spostarsi facilmente. Non sono una novità, per esempio, gli open day a Bosa, Ghilarza, Ales e Terralba, ma anche altre realtà più piccole come Paulilatino o Neoneli hanno promosso le somministrazioni del vaccino in loco.

Simulazione prenotazione all'hub di Oristano delle 12.15 di lunedì 24 gennaio

Simulazione prenotazione a San Gavino Monreale delle 12.15 di lunedì 24 gennaio

Simulazione prenotazione a Macomer delle 12.15 di lunedì 24 gennaio

Fonte: Link Oristano