Il combustibile atteso da anni arriva proprio nel momento in cui tante sono le incertezze nel comparto energetico

Nel mese di giugno il metano arriverà nelle case di Santa Giusta. È questa la data stabilita da Medea, del Gruppo Italgas, per la messa in esercizio del serbatoio della capacità di 30 metri cubi in fase di costruzione. Già operativi, invece, gli impianti realizzati da Medea negli altri paesi del Bacino 19, di cui fa parte anche Santa Giusta.

Nello specifico, sono stati realizzati 3 serbatoi dalla capacità di 30 metri cubi ciascuno a servizio dei comuni di Marrubiu, Mogoro e Uras e due serbatoi di accumulo dalla capacità di 20 metri cubi ciascuno a servizio dei comuni di Palmas Arborea e San Nicolò d’Arcidano. Tutti e cinque gli impianti sono entrati in servizio nel 2021. Il Bacino 19 comprende anche Arborea e Terralba, dove la rete esisteva già.

Complessivamente Medea ha realizzato 102 chilometri di condotte “native digitali”. Le reti sono alimentate da serbatoi criogenici di gas naturale liquefatto (GNL) che garantiscono continuità del servizio, massima flessibilità di approvvigionamento ed elevati standard di sicurezza. Si affianca un sistema di vaporizzazione per riscaldare il GNL prima dell’immissione in rete ad una pressione di 0,5 bar(g).

La realizzazione dei serbatoi di accumulo, successiva a quella delle reti, ha visto un dilatamento delle tempistiche per l’adeguamento dei depositi al gas che arriva nel porto di Oristano – Santa Giusta, con il quale i serbatoi saranno riempiti.

Il metano, atteso da anni anche dagli utenti della provincia di Oristano, è quindi una realtà in una vasta area del centro e sud della provincia di Oristano. Purtroppo questo passaggio avviene in un momento davvero poco favorevole, condizionato dalle grandi incertezze del comparto energetico e dalla guerra in Ucraina che proprio sul metano sta aprendo scenari preoccupanti.

