Il mercato di Campagna amica arriva anche a Terralba

“Si amplia ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione delle produzioni locali”, afferma il direttore provinciale Coldiretti di Oristano, Emanuele Spanò, “in un territorio importante nel settore agroalimentare come il Terralbese. Confidiamo che il mercato possa rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza e i paesi vicini”.

Tante le proposte alimentari: dagli agrumi al riso, dal miele ai carciofi, dai funghi ai legumi, dall’olio essenziale di lentischio alle confetture. Ci saranno anche le produzioni orticole di Terralba, i prodotti ittici e i preparati proposti dalla Cooperativa pescatori Sant’Andrea di Marrubiu. Spazio alle produzioni biologiche con i formaggi pecorini, la ricotta e il vino dell’azienda Cuscusa di Gonnostramatza. Ci sarà anche l’angolo verde, con un’ampia varietà di piante e fiori dell’azienda Atzeni di Ales. Prima uscita anche per le produzioni da agricoltura sociale con le proposte della Cooperativa sociale Comunità il Seme onlus, che metterà in vendita cesti contenenti ortive e altri generi alimentari .

Al via il mercato contadino Terralba a Km 0. Da mercoledì 9 dicembre, fra le 8 e le 13, ogni settimana le produzioni targate Campagna amica – Coldiretti saranno presenti nel centro cittadino. I banchi vendita con i gazebo gialli saranno montati nella strada lastricata tra la via Marceddì e la via Pellico.

Fonte: Link Oristano

