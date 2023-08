Il medico in pensione, l’ufficio dell’Asl chiuso: per 1.500 assistiti solo la disperazione

Terralba

L’ennesimo caso. Il sindaco protesta e informa anche il prefetto

Alla fine del mese scorso la dottoressa Ileana Pani, medico di famiglia da 40 anni, è andata in pensione e a Terralba 1500 pazienti da lei seguiti sono senza assistenza medica di base, con innumerevoli disagi che stavolta è stato lo stesso sindaco della cittadina Sandro Pili a raccontare in una lettera inviata ai dirigenti dell’Asl di Oristano, ma anche al Prefetto di Oristano. Una situazione simile, purtroppo, a diverse altre riscontrate negli ultimi mesi, particolarmente preoccupante per i pazienti con serie patologie e che necessitano di una assistenza costante.

“La situazione è resa ancora più critica dal fatto che l’ufficio incaricato per la revoca/scelta medico di base ubicato presso il poliambulatorio in via Rio Mogoro a Terralba è completamente sguarnito e privo di personale”, scrive il sindaco di Terralba. “Tale criticità, già resa nota per le vie brevi due settimane fa, si è progressivamente aggravata anche in conseguenza del notevole incremento di persone prive di assistenza sanitaria che si stanno recando al poliambulatorio per la scelta del medico di base”.

“Da alcuni giorni l’unico dipendente incaricato è assente per cui, anziché potenziare l’ufficio al fine di garantire il servizio come a suo tempo richiesto e auspicato, l’Azienda Sanitaria ha optato per la sua chiusura, privando del tutto l’utenza di questo servizio essenziale”, spiega ancora il sindaco di Terralba. “Ho personalmente assistito, nelle prime ore mattutine, a momenti di disagio e anche di tensione tra le persone presenti e anche col personale della ASL. Aggiungo altri elementi che stanno creando disagio e tensione: gli uffici della ASL stanno indirizzando i cittadini agli uffici di Ales per la scelta del medico di base e altre esigenze, con ulteriori spese a loro carico (ieri una persona ha speso 50 euro per il Taxi!); oggi una cittadina che ha urgenza di prescrizioni mediche, si è recata all’Ascot di Marrubiu, che non ha potuto provvedere perché la cittadina risulta ancora “in carico” alla Dott.ssa Pani, appena andata in pensione”.

“Tale situazione appare insostenibile e non più accettabile”, lamenta il sindaco di Terralba Sandro Pili che chiede pertanto ai vertici dell’Asl immediati interventi, “così da restituire ai cittadini la essenziale e doverosa assistenza sanitaria, attraverso: a) “cancellazione” dalla dott.ssa Pani dei pazienti che aveva in carico, o altra procedura che consenta ai medesimi di fruire dei servizi necessari; b) potenziamento immediato dell’ufficio incaricato per la revoca/scelta medico di base nel poliambulatorio di via Rio Mogoro attraverso la dotazione di altro personale amministrativo che garantisca i giorni ed orari di apertura stabiliti, senza riduzioni degli stessi e senza interruzione; c) accelerazione delle procedure finalizzate alla sostituzione del medico di base andato in pensione; d) Nelle more della sua sostituzione, apertura di un ufficio Ascot a Terralba ed ogni altro adempimento necessario. Preoccupa”, conclude il sindaco di Terralba Sandro Pili, “lo stato di disagio e tensione che la situazione sta generando nella cittadinanza priva di assistenza sanitaria , per cui si confida nell’adozione con ogni consentita urgenza degli atti necessari per risolvere la problematica in essere”.

Giovedì, 3 agosto 2023