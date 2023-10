Il Matrimonio Selargino come la Sartiglia di Oristano e la Festa dei Candelieri di Sassari: ecco il riconoscimento

Il Matrimonio Selargino come la Sartiglia di Oristano e la Festa dei Candelieri di Sassari. È arrivata l’ufficialità: nell’elenco delle rievocazioni storiche predisposto dal ministero della Cultura c’è anche Sa Coja Antiga. Unica manifestazione dell’area vasta tra i 39 eventi sardi certificati dagli otto ricercatori che hanno condotto l’indagine sul territorio italiano. “È un importante riconoscimento a livello nazionale che dà lustro alla nostra comunità e contribuisce a promuovere il territorio selargino portando il suo nome oltre i confini regionali”, commenta il sindaco Gigi Concu. “Non posso che esprimere grande soddisfazione a nome di tutta l’Amministrazione”. Una vetrina d’eccezione per Selargius, che ha conquistato il suo spazio nella mappatura stilata dagli esperti, con tanto di scheda completa consultabile sul sito dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale. “Un risultato che premia le nostre tradizioni e il carattere fortemente identitario di uno degli eventi che più di tutti racconta Selargius, mettendo insieme passato e presente e generazioni differenti”, sottolinea l’assessora alla Cultura Oriana Bernardi. “Il prossimo passo sarà l’inserimento del Matrimonio Selargino nel registro dei Grandi eventi, per il quale attendiamo il pronunciamento da parte della Regione”. La chiusura è dello storico presidente della Pro loco Gianni Frau: “Mi associo alle parole del sindaco e dell’assessora, è per tutti noi l’ennesima conferma di come il Matrimonio selargino non si limiti ai confini cittadini ma possa andare ben oltre il Tirreno, al pari di altre manifestazioni forse più conosciute ma non per questo più rilevanti. Una gratificazione che ripaga me e tutti i componenti della Pro loco per la dedizione e l’impegno profuso in tutti questi anni”.