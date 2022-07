“Al maresciallo Fossataro vanno i ringraziamenti delle due amministrazioni comunali, anche a nome della cittadinanza, per il prezioso lavoro svolto con competenza, professionalità e disponibilità, e i migliori auguri per il nuovo importante incarico”, ha detto il sindaco di Terralba Sandro Pili.

Le amministrazioni comunali di Terralba e San Nicolò d’Arcidano hanno salutato e ringraziato il maresciallo Fossataro, in un incontrato con i sindaci Sandro Pili e Davide Fanari. Insieme a loro c’erano anche Emanuele Cera, oggi consigliere regionale ma in passato primo cittadino di Arcidano, e l’ex sindaco di Terralba Pietro Paolo Piras.

Marrubiu ha un nuovo comandante dei carabinieri. Lunedì scorso ha preso servizio il maresciallo Massimiliano Fossataro. Originario della Gallura, ha 42 anni e arriva dalla caserma di Terralba, dove ha prestato servizio per sette anni, prima con il ruolo di comandante pro tempore, per circa un anno, poi con quello di vice, quando nella cittadina è arrivato il comandante capo Pasquale Fanizza.

Pietro Paolo Piras, Massimiliano Fossataro, Emanuele Cera e Pasquale Fanizza - Foto Sandro Pili

“Ringrazio per il servizio svolto il comandante Nicola Pibiri”, ha detto Corrias. “In particolare ci tengo a evidenziare le sue le doti umane e professionali e il prezioso supporto dato dal maresciallo all’amministrazione comunale, il costante impegno anche nei momenti più difficili: penso per esempio all’incendio dello scorso 25 giugno. Dò inoltre il benvenuto al maresciallo Fossataro, certo che ci sarà un’ottima e proficua collaborazione fra istituzioni”.

Fonte: Link Oristano

