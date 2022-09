Il maltempo non molla la Sardegna anzi rincara la dose. L’allerta, gialla nella zona sud occidentale (Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro) e arancione nell’Oristanese, è stata prorogata fino alle 18 di domani, venerdì. Bombe d’acqua, temporali, grandine stanno colpendo in modo particolare proprio l’Oristanese, dove oggi ci sono stati allagamenti e un asilo è stato evacuato, con i bambini portati fuori in braccio dai vigili del fuoco.

A Terralba le scuole sono rimaste chiuse: i sindaci, visto anche quello che è successo nelle Marche, preferiscono non rischiare e non mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Le raccomandazioni della protezione civile per affrontare questa nuova ondata di maltempo sono sempre le stesse: non stare nei piani terra o seminterrati, non uscire con l’auto se non strettamente necessario, evitare anche di uscire a piedi.

L'articolo Il maltempo non molla la Sardegna: allerta arancione fino a domani, temporali e grandine in arrivo proviene da Casteddu On line.