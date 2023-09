Il maltempo ieri sera ha raggiunto anche la provincia di Oristano. Pali e alberi abbattuti nel Terralbese

Cronaca Intervento dei vigili del fuoco

Oristano

Intervento dei vigili del fuoco

La temuta perturbazione ha risparmiato l’Oristanese ed ha scaricato gran parte del suo potenziale in mare. Ieri sera e nella notte il forte vento e un violento acquazzone ha colpito sopratutto il Terralbese. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano per mettere in sicurezza alcuni pali elettrici abbattuti dal vento e alberi caduti sulla strada.

Non sono state segnalate persone ferite.

Oristano è stato interessato da una pioggia di breve intensità che non ha provocato allagamenti.

In provincia di Oristano, inoltre, si è registrata un’intensa attività elettrica con numerosi fulmini.

Sabato, 23 settembre 2023

