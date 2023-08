Il maltempo devasta la Sardegna: alberi caduti, temporali e vento non danno tregua

Il maltempo sta devastando la Sardegna. Allagamenti, alberi caduti e pericolanti, manufatti pericolanti, ascensori bloccati e qualche cortocircuito: i vigili del fuoco, soprattutto nel nord Sardegna, sono impegnati in tutta la provincia per rispondere alle chiamate di soccorso dovute alla perturbazione che sta interessando il territorio. Un grosso pino si è abbattuto in strada a Caprera. L’allerta meteo diramata dalla protezione civile per vento, pioggia e mareggiate, durerà almeno fino a domani.