È l’Oristanese la zona della Sardegna più colpita dall’ondata di maltempo. Allerta rossa pienamente confermata: a Bosa strade invase da acqua e fango, con i detriti entrati dentro molti appartamenti e super lavoro, in parallelo, per i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Vie trasformate in veri e propri canali anche a Cabras, sono numerosi i pali della luce crollati, anche a Oristano. Nella zona marina di Torregrande le fortissime raffiche di vento hanno causato danni ad alcuni chioschi, a pochi metri sono crollati alberi e sarebbero stati raggiunti picchi di vento di oltre settanta chilometri orari. Sarà una lunga notte nel cuore dell’Isola, un ulteriore peggioramento è previsto nelle prossime ore. E trema anche il Sulcis, dove l’allerta è classificata come arancione, e anche tutta la zona del Campidano, Cagliari inclusa, dove l’allarme è il meno grave: criticità ordinaria, colore giallo, ma non bisogna abbassare la guardia.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail