Il magico weekend di Palazzo Doglio: Christmas Shop, Sconti Esclusivi e Winter Drinks

Palazzo Doglio entra nel vivo delle feste ed apre le porte a un weekend, colmo di appuntamenti imperdibili.

Si partirà con l’inaugurazione del “Christmas Shop” che permetterà per tutto il mese di dicembre di acquistare e regalare momenti unici

L’apertura dello shop coinciderà con gli attesi eventi del Black Friday e del Cyber Monday, rispettivamente il 24 e il 27 novembre, in occasione di questi appuntamenti, gli ospiti potranno usufruire di sconti esclusivi sull’acquisto delle preziose Gift card dedicate alla raffinatezza, al benessere, al gusto e all’intrattenimento, accompagnate dai biglietti per due spettacoli straordinari al Teatro Doglio a dicembre 2023.

Un imperdibile opportunità per regalare un pensiero firmato Palazzo Doglio sotto l’albero.

Il weekend segnerà anche l’inizio della stagione dei “Winter Drinks”, sino al mese di gennaio, dalle 12:00 alle 21:00 presso l’American Bar di Palazzo Doglio, gli ospiti potranno assaporare Vin Brûlé, castagne e cioccolata calda servita con marshmallow in un’atmosfera magica ed esclusiva, ed i più piccoli potranno godere di speciali Christmas kit.

Il 25 novembre, la calda atmosfera delle feste abbraccerà il Teatro Doglio, illuminato dal bagliore di migliaia di candele, per offrire il palcoscenico a suggestivi concerti “Candlelight” dedicati a Einaudi e Morricone. In questa serata unica, l’Osteria del Forte organizzerà una cena a lume di candela, per una perfetta fusione di musica e gusto in una magica performance per i sensi.

Si prospetta un incantevole weekend a Palazzo Doglio, dove la magia del Natale prende vita in ogni dettaglio

Per ulteriori informazioni sulle Gift Card, è possibile contattare il numero 070 64640 o inviare una mail a [email protected] .