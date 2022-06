Grande e atteso ritorno al Teatro Lirico di Cagliari per Donato Renzetti. Sul podio sarà protagonista del nuovo appuntamento sinfonico corale di venerdì 3 giugno alle 20.30 e sabato 4 alle 19. Apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane, avrà il compito di dirigere, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico, due autentici capolavori della letteratura musicale russa.

Il programma musicale delle due serate prevede infatti l'esecuzione di Aleksandr Nevskij, cantata per mezzosoprano, coro e orchestra op. 78 di Sergej Prokof'ev e Quadri di un'esposizione (orchestrazione di Maurice Ravel) di Modest Musorgskij. Nel ruolo di mezzosoprano solista si esibisce Natalia Gavrilan, il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Quello del 3 e 4 giugno è il nono appuntamento della Stagione concertistica 2022 del Lirico guidato dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e trenta minuti circa, compreso l'intervallo.

Fonte: Ansa Sardegna

