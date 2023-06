Il maestrale tarda ad arrivare, picchi di 43 gradi sulla Sardegna: l'isola rovente

Giornata da bollino rosso, temperature elevate anche oggi, ieri soprattutto a Bosa, centro dove si sono sfiorati 43 gradi all’ombra e diverse persone in spiaggia hanno accusato malori. Gli esperti avvertono: “Ci sono giornate in cui andare al mare non è l’ideale, per affrontare la calura estiva”. L’estate è arrivata, si sente, l’Isola sembra essere su una graticola e in attesa del maestrale, previsto per questa sera, si preannuncia per oggi un’altra giornata di fuoco. Mai troppe le raccomandazioni che, tra le altre, avvertono di evitare di esporsi al sole nelle ore di punta e che spesso vengono sottovalutate con il rischio, come è accaduto ieri, di avere malori in spiaggia a causa delle alte temperature.

“Secondo i rilevamenti delle stazioni meteorologiche, sono stati sfiorati i 43 gradi all’ombra” spiega “Centro Meteo Sardegna”. L’assenza della brezza marina ha esposto le persone ad un caldo esasperante”. Nemmeno nel corso della notte si è trovato il giusto ristoro, le temperature sono rimaste elevate intorno ai 33 gradi. Dal pomeriggio di oggi, però, “grazie all’ingresso del maestrale, è atteso un forte calo delle temperature, pure in quest’area. Più nello specifico, fra il tardo pomeriggio e la sera, in questa località, non dovrebbero più venir superati i 24 gradi all’ombra”. Insomma, in attesa che il vento di maestrale allontani il caldo anticiclone giunto dall’Africa si raccomanda la massima prudenza.