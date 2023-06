Il maestoso olivastro di Santa Caterina di Pittinuri presto nell’Elenco degli Alberi monumentali

Cuglieri

Quasi completato il percorso per il riconoscimento, dopo che è sopravvissuto al fuoco

È cresciuto solitario, in posizione dominante, così come si addice a un saggio, e carico di secoli ben merita il titolo di patriarca: è l’olivastro di Santa Caterina di Pittinuri. A distanza di quasi due anni, una buona notizia: si sta portando a compimento l’iter procedimentale per il riconoscimento di questa meravigliosa creatura nell’Elenco degli Alberi monumentali.

Dal pianoro in cui si trova, in prossimità di un affioramento di roccia calcarea, in una campagna dai nomi suggestivi di S’Adde de Sa Pruna e di Sa Turre Ezza, l’olivastro è stato spettatore della vita degli uomini che hanno abitato la zona dall’evo più antico in virtù delle condizioni particolarmente favorevoli all’habitat umano.

Più tardi gli sarà arrivata l’eco del fiorire della vicina città di Cornus e anche della tragica vicenda di Amsicora e della brutale ferocia con la quale i Romani nel 215 a.C. repressero la rivolta sardo-punica.

Poi avrà saputo anche dell’importanza che la città ebbe come sede episcopale.

Di certo l’olivastro ricorda di aver visto costruire la torre di Pittinuri che gli sta di fronte e pure qualche tentativo di sbarco da parte dei barbareschi e, se avesse il dono della parola, potrebbe raccontarci cose molto interessanti anche sulla misteriosa costruzione di Su Palatu.

È la prima volta che vedo questo imponente olivastro ed esprimo un grazie dal cuore a Roberto Pala, alla cui generosa disponibilità devo la conoscenza di questo albero eccezionale. A considerarne la mole, si direbbe più vecchio di quello sventurato di Sa Tanca Manna, divorato dalle fiamme tra il 24 e il 25 luglio scorso durante l’immane rogo che ha distrutto le bellezze paesaggistiche e ambientali di Cuglieri, ne ha prostrato l’economia e compromesso la serenità e la salute di noi abitanti.

Mi avvicino con il rispetto che si porta ai Grandi, ai Saggi e ai Maestri. Solo quando mi trovo sotto la sua chioma e posso osservarne il tronco mi rendo conto che si tratta di un capolavoro straordinario della Natura.

Ogni parte di quest’albero racconta lo sforzo immane che ha dovuto sostenere per attraversare i millenni.

Più lo osservo e più mi torna in mente il gruppo statuario del Laocoonte, rappresentato nello sforzo sovrumano di liberarsi dalle spire dei serpenti che stringono lui e i figli: questo Laocoonte della Natura, invece, affronta, nerboruto e possente, le inclemenze del tempo e le insidie degli uomini. E finora ha vinto su tutte.

Racconta ciò l’intreccio di rami poderosi; lo raccontano le radici nelle parti affioranti dal piano di campagna somiglianti a piedi lunghi e grossi disegnati dalla fantasia della Natura. Lo racconta, in particolare, il tronco (circa 9,5 metri di circonferenza alla base) che porta con orgoglio le cicatrici del guerriero che ha conosciuto la violenza del fuoco, che lo ha attraversato da parte a parte.

Su quelle profonda ferita, guarita dal tempo, l’olivastro ha sviluppato rami che sono come muscoli fortissimi che si levano al cielo per una decina di metri e si allargano per circa cinquanta metri: un eloquente messaggio a non disperare nelle peggiori avversità perché da esse si può rinascere più determinati, più forti e pure generosi e compassionevoli.

La generosità dell’albero è sotto la sua chioma che offre riparo e frescura al meriggiare delle pecore durante la calura estiva, come si evince dai ciuffi di lana che vi hanno lasciato, e pure alla fatica dell’uomo.

Nelle fronde, che mosse da un venticello leggero confortano l’agonia della fatiscente casa colonica situata in prossimità, c’è la sua compassione: la capacità di soffrire insieme a chi è più provato e più debole.

Dunque, non si insidi mai più la Natura con il fuoco e, al contrario, se ne apprendano con umiltà gli insegnamenti.

Maria Giovanna Campus

Lunedì, 19 giugno 2023