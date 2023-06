Il M5S lancia “un’alleanza larga su un programma in 10 punti, per battere la destra”

Per realizzare questo progetto è necessario riunire le forze civiche, autonomistiche e progressiste dell’isola. Con lo scopo di costruire un futuro migliore e una società più libera. Con un progetto che generi le condizioni affinché la Sardegna arrivi preparata alla corsa verso nuovi modelli di sviluppo e di lavoro. Le riforme dovranno essere avviate entro i primi 5 anni di governo.

La sfida è costruire un modello di sviluppo per la Sardegna basato proprio su questi dieci punti programmatici. Attraverso una nuova rivoluzione politica basata sulle vocazioni territoriali, sulla riscoperta della propria identità, sull’innovazione e capace si cogliere il cambiamento già in atto sopratutto tra i giovani.

“Per queste elezioni regionali la sfida non sarà solo battere la destra”, ha detto Ettore Licheri, “ma convincere quel 40 per cento di sardi che hanno scelto l’astensione ad andare a votare. È importante condividere i programmi e creare una vasta alleanza politica con le forze autonomistiche e progressiste. Ma occorre coinvolgere sempre più i cittadini e scuoterli da questo torpore. La politica è ancora in grado di costruire qualcosa di buono”.

Sabato, 3 giugno 2023