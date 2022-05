Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Quei cubi in cemento armato sono lì sul lungomare da 18 anni e per questioni burocratiche non è possibile portarli via”, ha spiegato l’organizzatore Luigi Puliga. “Il mio intento era quello di trasformare un qualcosa di brutto in opere da ammirare. Ci tenevo a promuovere un’iniziativa positiva per l’intera comunità”.

Intanto il lungomare si rifà il look grazie alla trasformazione dei vecchi cubi in cemento armato. Dieci opere sono state presentate sabato scorso, un’altra verrà realizzata nelle prossime settimane.

Si va verso la pedonalizzazione serale del lungomare tra Putzu Idu e Mandriola già nei fine settimana di giugno. “Stiamo pensando di chiudere il lungomare non solo a luglio e agosto, ma anche i sabati e le domeniche di giugno”, ha anticipato il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi. “Nei prossimi giorni prepareremo un’ordinanza per definire il da farsi”, ha proseguito il primo cittadino, “la strada verrà chiusa a partire dalle 20 e sino alle 5 del giorno successivo”.

Fonte: Link Oristano

