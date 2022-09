La spiaggia di San Giovanni di Sinis oggi

“Garantire la sopravvivenza delle nostre zone umide costiere su scala regionale è un compito enorme e che richiede collaborazione in tutto il Mediterraneo”, si legge ancora. “Per fortuna, la Sardegna ha molte zone umide costiere che possono essere ripristinate per ridurre al minimo questi rischi”.

“Il Mediterraneo ha perso più del 50% delle sue zone umide naturali dal 1970 e continuiamo a distruggerle attraverso uno sviluppo mal pianificato e l’estrazione di acqua agricola”, si legge nel sito del progetto Wetland-Based Solutions. “Poiché il cambiamento climatico e la crescita della popolazione continuano, salvare e ripristinare ciò che resta di questi habitat unici è una priorità urgente. Ma ciò non deve avvenire a scapito dello sviluppo socioeconomico. In effetti, l’utilizzo delle nostre zone umide come soluzioni basate sulla natura ad alcuni dei nostri problemi più urgenti andrà a beneficio della società tanto quanto dell’ambiente”.

San Giovanni di Sinis nel 2100 secondo lo scenario ipotizzato dai ricercatori

Fonte: Link Oristano

