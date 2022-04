Per assistere al concerto è consigliato chiamare al numero 347 4384788 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Biglietti: intero 7 euro, ridotto (diversamente abili, studenti, under 14 e over 65) 5 euro.

Nella serata Massimo Lonardi , considerato oltre che tra i massimi esperti del repertorio per liuto, capostipite di una intera generazione di liutisti italiani, offre uno specchio dell’epoca d’oro di questo strumento in un programma che ruota intorno alla figura del famosissimo Francesco da Milano chiamato il Divino, soprannome che condivise solamente con il grande Michelangelo.

Sarà Massimo Lonardi , uno tra i più apprezzati esperti del repertorio per liuto, l’ospite, sabato 9 aprile a Cagliari , del nuovo appuntamento con il festival Echi lontani, dedicato a far risuonare le note del passato in alcuni dei luoghi tra i più suggestivi della città.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail