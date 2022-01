Terralba

Confermata l’offerta formativa che punta molto sulle nuove professioni: dall’informatica, al marketing, alla grafica

L’Istituto Superiore “De Castro” di Terralba apre le porte ai futuri studenti e studentesse rispondendo alle loro esigenze e lo fa presentando anche quest’anno una ricca offerta formativa: dal Liceo Scientifico con opzione Informatica e English Speaking Course, all’Istituto Tecnico Tecnologico di Grafica e Comunicazione, fino al Nuovo Istituto Professionale in Servizi commerciali con specializzazione in web marketing.

Tutti i corsi garantiscono una formazione a 360° orientata verso il futuro e il mondo del lavoro, ma soprattutto inserendosi nel contesto delle richieste del territorio locale.

Per i giovani che si trovano ora alle prese con una delle scelte più importanti della loro vita – ovvero la scelta della scuola superiore – si presenta l’occasione di conoscere la sede terralbese del liceo “De Castro” grazie alla giornata di Open Day, in programma per mercoledì prossimo 19 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30.

Per le visite è necessaria la prenotazione compilando l’apposito modulo disponibile anche sul sito www.liceodecastro.edu.it alla sezione Orientamento Sede Terralba e su Facebook alla pagina Orientamento De Castro Terralba.

L’Open Day, nella sua formula tradizionale, è una giornata in cui la scuola si apre al territorio: i docenti, gli alunni, i collaboratori scolastici presentano se stessi, gli ambienti, l’offerta formativa dell’Istituto. Per garantire la sicurezza dei partecipanti all’Open Day, gli ingressi avverranno per piccoli gruppi nelle tre fasce orarie disponibili: 15:30 – 16:30, 16:30 – 17:30, 17:30 – 18:30.

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione della pratica di iscrizione online, ci si può rivolgere tutte le mattine in via Rio Mogoro 55 a Terralba o contattando direttamente al: 3402271775 – 3471895374. Si ricorda che l’ingresso agli adulti è consentito con Green pass e muniti di mascherina.

La scuola. Nasce nel 1992 come Istituto d’Istruzione Superiore di Terralba, sezione staccata del “Lorenzo Mossa” di Oristano. Nell’anno successivo è associata all’Istituto Tecnico Commerciale n.2 di Oristano e nel 2000 ottiene la personalità giuridica e l’autonomia amministrativa che mantiene fino al 2015, quando viene accorpata al Liceo Classico di Oristano per costituire l’I.I.S. “S.A. De Castro”, che nella configurazione attuale comprende anche il Liceo Artistico “Carlo Contini.

L’edificio, che si trova a Terralba, in via Rio Mogoro 55, di costruzione recente e funzionale, è dotato di ampi spazi interni ed esterni e di moderne risorse strutturali a supporto delle attività didattiche. Al suo interno si trovano i laboratori di Informatica (Fab lab), Grafica multimediale e 3D; di Biologia, Chimica e Fisica; laboratorio di Arte e di Lingue. Le 24 aule sono tutte dotate di LIM e postazione multimediale

Presente poi l’aula 2.0, la palestra e un grande auditorium da 400 posti. A seguire c’è a disposizione degli studenti e dei docenti la biblioteca e diverse strutture esterne per attività sportive e ricreative.

L’offerta formativa. Sono tre i corsi attivi all’interno del liceo. Si parte dal Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Informatica & English Speaking Course. Da una parte c’è il Liceo scientifico tradizionale che propone allo studente una formazione culturale di qualità e una maturazione integrale della persona, sia nella dimensione cognitiva che in quella socio-affettiva, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e di ricerca autonomo e rigoroso e di una adeguata preparazione pre-universitaria. Matematica e Scienze Sperimentali svolgono un ruolo qualificante avvalendosi dell’apporto dell’area umanistica, che assicura l’acquisizione di basi e strumenti per una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane.

Dall’altra parte, c’è poi la nuova opzione Informatica + English Speaking Course si rivolge a chi vuole sfruttare appieno le opportunità date dalle tecnologie digitali per utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di uso comune, per navigare con maggiore sicurezza, per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online. Al termine del percorso di studi sarà data, inoltre, agli allievi la possibilità di conseguire le certificazioni ECDL presso il Test Center interno all’Istituto. In aggiunta, con un’ora di conversazione in lingua inglese alla settimana potranno poi sviluppare le abilità di comprensione e di produzione orale della lingua e acquisire fluenza espositiva, esercitandosi in attività che simulino situazioni verosimili alla vita.

A seguire c’è l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Grafica e Comunicazione”: il corso insegna ad intervenire nei processi produttivi caratterizzanti il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e di tutti i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione del ciclo di lavorazione dei prodotti in tutti i suoi passaggi.

Infine, il terzo indirizzo di studi è quello dell’Istituto Professionale con specializzazione in Web Marketing Servizi ed attività. Obiettivo primario del corso, è quello di formare persone con competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrative e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite. Sviluppando competenze 2.0, dallo studio della comunicazione web alla creazione, gestione e promozione di siti e profili social, il corso di Web Marketing intercetta le esigenze degli scenari digitali contemporanei.

Sabato, 15 gennaio 2022

(In collaborazione con l’Istituto De Castro)