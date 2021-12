Ad oggi sono disponibili circa 300 copie. È possibile trovare il libro – oltre che in monastero – nella libreria Canu e nella libreria Mondadori di Christian e Marina Casta a Oristano, nella libreria Tiziano a Cagliari, nella libreria La Giraffa di Michela Calledda a Siliqua, nella libreria Koinè Ubik Libreria Internazionale a Sassari, nella libreria Chiara e Stefy di Bachisio Medde a Ghilarza, nell’edicola tabacchi di Stefano Dessì ad Abbasanta e nella libreria Mieleamaro di Nuoro. Il libro si può richiedere anche un messaggio e-mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando le copie desiderate e l’indirizzo a cui inviarle, dopo aver eseguito un bonifico all’Iban del Monastero IT54F0306917411100000005530.

La capienza della sala convegni di San Francesco è di 50 posti perciò l’accesso è contingentato. È necessario prenotare con un messaggio al 335.7529960 o con una email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per partecipare è richiesto il Green pass.

Successivamente si potrà dialogare via web tra il monastero Santa Chiara e i relatori e le relatrici che presenteranno il libro. Seguirà il dibattito, a cui parteciperà anche Gabriele Calvisi, fotografo e coordinatore dell’iniziativa di solidarietà in favore delle monache di clausura di Oristano denominata la Luce delle Clarisse, che illustrerà brevemente il libro.

Prima tappa ad Alghero dove prende il via il ciclo di presentazioni del libro di scritti e di fotografie “La Luce delle Clarisse”: l’appuntamento è per martedì 21 dicembre alle 18 nella sala convegni San Francesco in via Carlo Alberto 46. Si proseguirà poi con Olbia, Tempio, di nuovo Oristano , Cagliari, Nuoro e Abbasanta, in date da fissare.

Un'altra immagine tratta dal libro dedicato alla vita delle suore di clausura di Oristano

