Il latino deriva dal sardo? La risposta del sardista Bartolomeo Porcheddu

Nel 2012 ha pubblicato la prima “Grammatica de sa Limba Sarda Comuna”, dopo aver già scritto e pubblicato diversi saggi, tra cui “La lingua della Carta de Logu – Sa limba de sa Carta de Logu” (2011), in cui descrive la lingua statuale comune utilizzata da Eleonora d’Arborea nelle sue leggi per la Sardegna.

L’autore . Bartolomeo Porcheddu, laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Sassari, si è specializzato in “Studi Sardi” ed è “Formatore di Lingua e Cultura sarda” presso l’Università degli Studi di Sassari. Dal 2008 al 2017, ha creato e diretto la rivista “Logosardigna”, scritta interamente in lingua sarda.

Il latino deriva dal sardo? Risposta affermativa secondo Bartolomeo Porcheddu, autore del libro “Il latino è lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos”. L’opera sarà presentata questa sera a Oristano, alle ore 20,30, nella sala Medievale in via Giuseppe Garibaldi 66 (fianco chiesa di Santa Chiara – zona Torre di Portixedda). Dialogherà con l’autore Paolo Sanna Caria.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a