Il ladro fa rumore e sveglia i padroni di casa: preso dalla polizia con un sacco di alimentari

Quartu Sant’Elena

Furto fallito in piena notte

Aveva scavalcato il muro di recinzione, aveva forzato con una sbarra di ferro il lucchetto che chiudeva la porta di un capanno e aveva riempito un sacco con prodotti alimentari. Ma ha fatto troppo rumore: i padroni di casa si sono svegliati e hanno chiamato la polizia.

Quando è arrivata una pattuglia del Commissariato di Quartu Sant’Elena, il ladro era ancora lì, nascosto in un ripostiglio con il sacco della refurtiva.

Così è scattato l’arresto per un cagliaritano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: l’ipotesi di reato contestata dalla polizia è quella di tentato furto in abitazione.

Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, senza applicare alcuna misura cautelare.

Martedì, 29 agosto 2023

