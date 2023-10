Il jazz made in Sardegna riletto da Guido Coraddu a New York - Notizie

Con Shardana il jazz made in Sardegna sbarca a Broadway. Il 4 novembre, alle 21, in un locale al 2628, il pianista e compositore Guido Coraddu, presenta al pubblico newyorkese il suo primo album per pianoforte solo: Miele Amaro. Nel disco Coraddu propone,...

Fonte: Ansa Sardegna