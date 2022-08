Mogoro

L’evento farà da preludio al festival “Pedras et sonus”

Dal 17 al 23 agosto musica, cibo e artigianato locale si fondono per “Jatzilleri”: sette appuntamenti che animeranno locali e luoghi di Mogoro e Curcuris, coinvolgendo tanti musicisti sardi che vivono e lavorano all’estero.

Gli eventi di Jatzilleri faranno da preludio alla quinta edizione del festival “Pedras et Sonus”, che proporrà quest’anno una ghiotta prima parte all’edizione 2022 del Festival che si terrà in autunno tra Parte Montis e Alta Marmilla, con la direzione artistica della musicista Zoe Pia.

La prima serata di Jatzilleri si terrà mercoledì 17 agosto alle 21 al bar “La Fortezza” del Nuraghe Cuccurada di Mogoro, con Menion, progetto creato da Stefano Ferrari, chitarrista, produttore e compositore, nonché direttore artistico del Circolo dei sardi di Berlino.

Giovedì 18 agosto, saranno protagonisti al Caffè Gitano, in piazza S’ecca Matteddu a Mogoro, tre musicisti sardi che da oltre dieci anni hanno deciso di approfondire il proprio percorso musicale all’estero: Marco Farris all’armonica a bocca da Londra, Maurizio Congiu al contrabbasso da Parigi e Bruno Tagliasacchi alla batteria, da anni stabilmente a Copenaghen. Il loro incontro, che nasce in esclusiva per Jatzilleri, li vedrà muoversi tra le musiche di autori capisaldi del blues, come Big Walter Horton, Billy Boy Arnold e Wallace Coleman, tra i tanti.

Il 19 agosto presso L’Airone in via Antonio Gramsci a Mogoro incontro con la voce di Irene Salis, raffinata interprete cagliaritana la cui ricerca sull’essenza del suono è figlia delle tante esperienze maturate nella vita, vissuta tra Italia, Stati Uniti, Europa e Africa. Sarà accompagnata dal pianista Maurizio Corda per una presentazione inedita del prossimo lavoro discografico, ancora in lavorazione.

Sabato 20 agosto Jatzilleri si sposterà a Curcuris: alle 21.30, a Casa Eredi Pilloni, si esibirà il trio Hobby Horse. Sul palco Dan Kinzelman ai fiati, synth e voce, Joe Rehmer al basso, sintetizzatori e voce, e Stefano Tamborrino alla batteria, elettronica e voce.

Il 21 agosto lo tzilleri Baradeo, nel parco adiacente la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro, ospiterà la batterista italiana Francesca Remigi vincitrice del Top Jazz 2021 e in arrivo da Boston, dove frequenta la prestigiosa Berklee College of Music. La musicista bergamasca sarà accompagnata dal vincitore Top Jazz 2020, Federico Calcagno, al clarinetto basso ed elettronica.

Il 22 agosto alle 21 presso Il Tunnel di via Mazzini in arrivo dalla Spagna la cantante Vanessa Bissiri e il chitarrista Carlo Doneddu, protagonisti con il progetto Duotrio: un viaggio musicale tra la Sardegna, il Sud America e la Spagna (Doneddu è direttore artistico dell’Assotziu Sardos in Catalugna). Le esperienze dei due artisti confluiscono in questo progetto che esplora il Sud-America: Chabuca Granda, Marta Gomez, Joan Quintero, Marisa Monte, Caetano Veloso sono alcuni degli autori scelti e si integreranno con i brani originali del duo.

Sipario su Jatzilleri martedì 23 agosto nel ristorante Da Egisto, locale situato sulla strada statale 131 che guarda al Nuraghe Cuccurada: ospiti la giovane cantante dalle esperienze in Portogallo Federica Muscas, accompagnata dal batterista Francesco Ardu con il progetto Murdu, nato dall’esigenza di combinare il jazz alle sonorità sperimentali della musica elettronica tradizionale.

Ogni serata sarà accompagnata da menù tipici della tradizione sarda, abbinando volta per volta dei piatti sperimentali, studiati appositamente degli chef sulla base dei progetti musicali proposti. Tutti i concerti prevedono l’acquisto di un biglietto e garantiranno il rispetto delle norme di sicurezza per il pubblico, gli artisti e tutte le entità coinvolte.

“Sembra incredibile come ogni anno ci si ritrovi ad affrontare difficoltà che obbligano la creatività ad accendersi”, spiega la direttrice artistica Zoe Pia. “Mi ritrovo a comporre musica, a improvvisare suoni, ma anche a trovare soluzioni per dare continuità alla creatura nata nel 2018, il Pedras et Sonus Jazz Festival. Quest’anno in particolare il reperimento dei fondi è stato arduo, con bandi in ritardo ed esiti incerti. Per questo motivo ho deciso di unirmi a chi ha sofferto economicamente in questi anni di crisi e pandemia: i locali e le attività produttive, motore della nostra Sardegna”.

Zoe Pia spiega l’idea di partenza: “Influenzata dal primo semestre dell’anno, in cui ho frequentato alcuni tra i principali jazz club italiani, ho deciso di puntare sulle eccellenze locali, sovente emigrate per crescere all’estero, per farle rientrare in un assetto associativo di sviluppo del territorio di appartenenza”.

“Jatzilleri, dunque, nasce dall’unione dei due termini jazz e tzilleri, osteria in sardo. Sei locali di Mogoro si trasformeranno in jazz club, per una sera, con menù dedicati all’evento che valorizzeranno le specialità enogastronomiche e l’identità del territorio. I 12 ospiti, artisti e creativi, giovani e affermati, appartenenti al fenomeno italiano dei cervelli in fuga, si racconteranno attraverso un momento narrativo prima di aprire la scena sonora ed essere improvvisamente catapultati in un ambiente sospeso tra la Sardegna, i tipici jazz club americani e le influenze assorbite dalle nuove città nella quali suonano e vivono”, conclude Zoe Pia.

Lunedì 8 agosto 2022