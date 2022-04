Distintività nella proposta assortimentale, puntando su layout e arredi moderni e funzionali per uno shopping confortevole e piacevole pensato per tutta la famiglia: è questa la strada da seguire tracciata dal gruppo. “Con una proposta equilibrata che dia il giusto valore al marchio locale e consenta di usufruire di offerte mirate sui prodotti leader”, prosegue ancora Marco Frongia, “sui freschi e freschissimi che rappresentano assieme ai localismi il cuore dei nostri punti vendita”.

Riparte dalla Costa Smeralda il piano di sviluppo del dinamico gruppo della famiglia Frongia di Oristano, con l’inaugurazione, ieri, in via De Medici-via Copernico, quartiere Gregorio – Isticadeddu, alla periferia di Olbia, di un negozio di 400 metri quadrati completamente ristrutturato e adeguato agli standard di qualità del layout e display richiesti agli imprenditori che hanno sposato il progetto, mentre si appresta a mettere a segno entro l’estate altre quattro nuove acquisizioni, tutte in franchising, con pieno entusiasmo e soddisfazione degli imprenditori galluresi della società Terza S.r.l.

“Ci rivolgiamo a imprenditori che vogliono vendere bene”, conclude, “siamo convinti che si possa anche acquistare a buon prezzo, ma poi se non si seguono politiche commerciali innovative e buone pratiche di gestione dello store, la merce resta nello scaffale. Pertanto oggi la discriminante non è solo il prezzo, ma un insieme di leve commerciali che insieme determinano le scelte dei nostri clienti”.

Fonte: Link Oristano

