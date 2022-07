Lo spettacolo “Poesie per una notte” è solo l’ultimo dei molti lavori che il gruppo AnimaAttori di Bosa, nato nel 2009, ha portato in scena coltivando l’esperienza del teatro come terapia e come strumento di integrazione. Nel 2019 era stato presentato lo spettacolo di burattini “Cuore di cartapesta”, scritto e diretto dal gruppo, mentre nel periodo della pandemia il laboratorio teatrale si era cimentato ne “Il primo giorno del nuovo mondo”, un video tratto dal brano del cantautore Simone Cristicchi che metteva insieme le voci e i volti dei partecipanti al laboratorio “AnimAttori”.

«L’iniziativa – spiega Nives Crobu, educatrice professionale che coordina il laboratorio teatrale – è parte integrante di un progetto che, grazie alla collaborazione di alcuni volontari, mette in campo diverse attività riabilitative con l’obiettivo di creare reti fra istituzioni, enti e associazioni, per favorire l’inclusione sociale delle persone con disagio mentale, offrendo nuove occasioni di interazione con la collettività sia attraverso il momento artistico che quello organizzativo».

In occasione dell’evento, nato dalla collaborazione con l’associazione Biblioteca Stella Maris della parrocchia di Bosa Marina, con il patrocinio del Comune e dell’associazione Luisa Monti onlus, gli utenti del Csm bosano che partecipano al laboratorio integrato di teatro leggeranno racconti e poesie, alcune delle quali scritte dagli stessi partecipanti. Il tema al centro della serata sarà la guerra: saranno alternate letture e immagini dei conflitti, per lanciare un messaggio di pace e speranza.

La locandina dell'iniziativa

Fonte: Link Oristano

