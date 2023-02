Il Gruppo Bper (Banco di Sardegna) deve assumere nell’isola oltre 80 giovani

Cagliari

Si cercano diplomati e laureati

L’agenzia del lavoro Adecco cerca in Sardegna oltre 80 giovani per le società del Gruppo Bper da impiegare in attività di front office, consulenza per la clientela retail o in uffici specialistici.

La selezione riguarda neo-laureati in discipline economico-giuridiche e diplomati residenti nell’isola da reclutare nel 2023.

Sono richieste una buona conoscenza degli strumenti di office automation, capacità di comunicazione e ascolto, problem solving, propensione a lavorare in team, flessibilità, affidabilità, riservatezza e disponibilità alla mobilità.

I selezionati, tramite prove e colloqui con personale Adecco e poi con la divisione risorse umane del gruppo Bper, saranno reclutati con contratto diretto.

