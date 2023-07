Il granito motore economico e artistico, chiude Spirit of Rocks - Notizie

"Siamo incastonati nel granito da millenni, sin dalla costruzione delle Domus de Janas. Il granito in questi territori, oltre a una risorsa, è un vero e proprio collante identitario, il progetto di Spirit of Rocks vuole mettere insieme le varie anime e non si chiude oggi, ma continuerà a contribuire alla rinascita economica, artistica e culturale di Buddusò e di tutto il territorio". Così il sindaco Massimo Satta e l'assessore della Cultura del Comune del Monte Acuto, Antonio Mura, hanno aperto l'ultima giornata della prima parte del progetto Spirit of Rocks, che continuerà con appuntamenti durante tutto l'arco dell'anno.

Al tavolo di questa mattina si sono alternati gli approfondimenti curati da Carmela Vaccaro, docente dell'Università di Ferrara, responsabile dei progetti in corso a Buddusò sul riciclo degli scarti della lavorazione del granito, Pierluigi Franceschini, direttore dell'Innovation Hub EIT RawMaterials, organizzazione indipendente che si occupa di innovazione e formazione nel settore delle materie prime critiche, Fiorenzo Fumanti, ricercatore dell'Ispra, Claudia Chiappino, ingegnera mineraria e prima donna in Italia ad assumere la direzione di un sito di estrazione.

Spirit of Rocks è cominciato il primo luglio con la sua parte artistica e con la consegna ai cinque scultori selezionati dei blocchi di granito da modellare, messi a disposizione dai cavatori della zona. Questa sera le opere concluse saranno svelate, presentate a tutta la comunità che voterà le proprie preferite che si aggiudicheranno un premio. Le opere resteranno nel museo a cielo aperto, insieme a quelle realizzate nei decenni del Simposio.



Fonte: Ansa Sardegna