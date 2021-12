Gli autori. “È stato complicato fare questo lavoro, perché tanta gente non voleva parlare a causa del dolore che aveva dentro. Chi ci ha raccontato la propria esperienza, lo ha fatto con grande dignità”. Così Ottavio Mura, uno dei registi del documentario, che ha aggiunto: “In questo territorio c’è tanta energia, spero di rivederlo presto di nuovo verde e penso che, ascoltando la campagna e la natura, possiamo riprenderci il bello che avevamo in questi luoghi”.

“Un lavoro – ha spiegato Arca – che intendiamo portare avanti in collaborazione o a supporto delle istituzioni locali, regionali, nazionali e con le diverse associazioni di volontariato coinvolte sul tema agricolo e ambientale. Il nostro è un impegno civico a cui tutti possono partecipare e le adesioni crescono di giorno in giorno”.

La serata è stata aperta dal presidente dell’Associazione Montiferru, Pier Paolo Arca, che ha ricordato come è nata l’associazione e i traguardi che i tanti cittadini coinvolti si sono dati per rigenerare e far rinascere il territorio, i boschi, gli oliveti, le aziende agricole e il paesaggio colpito dagli incendi.

Fonte: Link Oristano

