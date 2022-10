Siamaggiore

Nel sito campeggia ancora la scritta “Apertura primavera 2023” e in tanti sono in attesa di vedere realizzato il Designer Outlet Sardegna, l’ambizioso villaggio commerciale con 100 negozi di grandi marchi alle porte di Oristano. Ma il progetto è fermo, per quel che si può capire.

“Non abbiamo aggiornamenti e non c’è stato nessun passaggio in Consiglio comunale”, spiega Davide Dessì, sindaco di Siamaggiore, nel cui territorio nel quale dovrebbe sorgere l’outlet.

“C’è stata solo una manifestazione d’interesse: poi nessuna visita e nessuna nota protocollata”, continua il sindaco, che conferma la massima disponibilità ad accogliere l’iniziativa commerciale, che tra l’altro ipotizza l’occupazione di almeno 300 persone.

Sembra difficile, dunque, che la data annunciata per l’apertura – la primavera prossima, appunto – sia quella effettiva.

Raggiunto al telefono, Marco Sapienza, leasing manager per l’Italia della società che dovrebbe realizzare il progetto, la ROS – Retail Outlet Shopping, assicura: “La commercializzazione sta andando avanti”. In concreto che significa? “Per il momento non posso dire di più”.

La struttura dovrebbe sorgere (e il condizionale è quanto mai d’obbligo) nell’area del piano insediamenti produttivi di Siamaggiore, a ridosso della Statale 131, in direzione Sassari: per la precisione di fianco a un vecchio capannone che avrebbe dovuto ospitare l’impianto per la lavorazione delle gomme, mai entrato in funzione. Il villaggio commerciale dovrebbe comprendere anche il lotto all’interno del quale negli anni scorsi era sorto un negozio di mobili, poi chiuso.

Prima del via libera all’iniziativa imprenditoriale è necessario un passaggio in Consiglio comunale, per adeguare la disciplina della lottizzazione artigiana e completare gli adempimenti urbanistici. Un iter che difficilmente si potrà completare in sei mesi, per tagliare il nastro già la prossima primavera.