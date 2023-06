Il grande jazz torna in Sardegna con 'Musica sulle Bocche' - Sardegna

Ad agosto il grande jazz si suona all'alba e al tramonto nei luoghi più suggestivi della costa settentrionale della Sardegna. Con trentotto concerti in dodici Comuni e una lista di artisti di primo piano, si rinnova l'appuntamento con il festival internazionale "Musica sulle Bocche".

Organizzato dall'associazione Jana Project, con la direzione artistica di Enzo Favata, il festival, arrivato alla 23esima edizione, disegna un fil rouge fra dodici località del nord Sardegna, percorrendo tutta la costa: dopo le anteprime di Martis, Valledoria, Tergu e Alghero (in programma tra l'8 e il 16 agosto), il via ufficiale sarà il 18 agosto a Castelsardo con una full immersion di diciassette concerti in tre giorni. Poi l'evento si sposterà a Porto Torres (con un concerto all'isola dell'Asinara), Chiaramonti, Bulzi, Ploaghe e Nulvi, dove i concerti si terranno tra castelli medievali, chiese romaniche e paesaggi emozionanti. Dal 28 al 30 agosto il festival farà tappa a La Maddalena per poi concludersi il 31 con un gran finale a Sassari.

Fra gli artisti che si esibiranno ci sono grandi nomi del panorama italiano: Eugenio Finardi con il suo "Euphonia" (9 agosto a Valledoria), gli Avion Travel (16 agosto ad Alghero), Peppe Servillo con il trio Javier Girotto e Natalio Mangalavite (26 agosto a Ploaghe), Gegè Telesforo (Porto Torres, isola dell'Asinara, il 22). E grandi interpreti internazionali come il pianista cubano Alfredo Rodrìguez, i norvegesi Trigve Seim e Frode Haltli (il 18 e 19 agosto a Castelsardo), il suonatore di cimbalom Miklós Lukács, ospite della nuova produzione originale del festival Enzo Favata The Crossing Special Edition (il 19 a Castelsardo e il 25 agosto a Bulzi). "Mai come quest'anno siamo riusciti a tenere assieme piccoli e grandi centri, località costiere e paesi dell'entroterra - spiega Favata - con l'obiettivo di fare della cultura un collante del territorio e combattere così lo spopolamento".

Fonte: Ansa Sardegna