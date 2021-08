Il grande incendio porta alla luce tanti rifiuti: volontari in arrivo anche da Cagliari e Alghero per ripulire il monte di Cuglieri

“Durante la prima giornata ci occuperemo dei rifiuti più piccoli”, spiega Graziella Panichi, elencando anche grossi elettrodomestici tra i materiali abbandonati nell’agro del paese. “Ma abbiamo in programma altre iniziative per le quali abbiamo chiesto il sostegno della protezione civile”.

“Siamo volontari”, spiega Graziella Panichi, tra gli organizzatori dell’iniziativa, “un gruppo di amici, mossi unicamente dalla necessità di fare qualcosa per il nostro paese, per cercare di curare le ferite lasciate dal grande incendio”

Li ha riportati alla luce il fuoco del grande incendio: cumuli di rifiuti sepolti sotto la macchia mediterranea bruciata dalle fiamme. A questi simboli di inciviltà i cuglieritani non si rassegnano. Dopo aver visto la distruzione provocata dal fuoco, non vogliono che l’immondezza deturpi ciò che resta delle loro campagne. È questa la ragione che ha spinto alcuni cittadini a promuovere una giornata di bonifica delle campagne dai rifiuti, in programma per domenica.

La locandina dell'iniziativa

Fonte: Link Oristano

