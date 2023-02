Il grande freddo è arrivato. In provincia di Oristano termometro a -7°. Attenzione al ghiaccio sulle strade

Cagliari

Valido sino a domenica l’avviso della Protezione civile

Annunciato, il grande freddo è arrivato e nella notte il termometro è sceso giù: a Fonni la centralina di SardegnaClima ha registrato addirittura -9,7 gradi.

In provincia di Oristano, sempre leggendo i dati delle centraline della rete di SardegnaClima, si sono registrati – 7,8 gradi a Samugheo Noedda, – 6° ad Asuni, -5,6° a Laconi – Santa Sofia, – 3° ad Arborea, – 2,6° ad Assolo, – 2,4° ad Abbasanta. A Oristano città la centralina di OristanoMeto ha registrato 0,8°.

Per la giornata di oggi c’è l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse del Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale: è valido fino alle 9 di domenica prossima 12 febbraio.

Massima attenzione per quanti si mettono al volante: molte strade sono ghiacciate.

Le previsioni del tempo di Arpa Sardegna per oggi sabato

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti sul settore orientale. Possibili gelate nelle ore più fredde.

Temperature: minime in lieve calo, massima in lieve aumento.

Venti: deboli variabili in rotazione da Nord-Ovest.

Mari: molto mossi, localmente agitati.

Le previsioni del tempo di Arpa Sardegna per domani domenica

Cielo poco nuvoloso. Possibili gelate nelle ore più fredde.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Sabato, 11 febbraio 2023