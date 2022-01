Il grande cuore di Monserrato, decine di banchi e pc regalati agli studenti del Senegal

Cinquanta banchi con altrettante sedie, otto postazioni informatiche con pc, cavi e mouse donate dal Comune di Monserrato all’università Cheikh Ahmadou Bamba, a Touba, in Senegal. Doni speciali che, presto, potranno essere utilizzati dagli studenti africani. Tutto grazie al gemellaggio tra la città sarda e quella di Saint Louis. A donare il prezioso materiale è stato il sindaco Tomaso Locci, che ha incontrato il rappresentante della comunità senegalese in Sardegna, Abdou Ndaje: “Un gesto a conferma della reciproca stima e solidarietà che lega le due comunità; un gemellaggio tra le due città di Saint Louis e Monserrato”, rimarca il sindaco Locci, “che dura da decenni e che vede in questa donazione di postazioni informatiche e banchi e attrezzature scolastiche dismesse dall’amministrazione, una conferma dello spirito altruistico della nostra comunità”.“Ringrazio a nome di tutta la mia amministrazione Abdou Ndjae, responsabile della comunità senegalese in Sardegna​, sempre molto attivo nella promozione di forme di collaborazione fra i due paesi”.